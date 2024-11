Botafogo eliminou o Palmeiras na Libertadores de 2024 - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 26/11/2024 07:30 | Atualizado 26/11/2024 07:37

Rio - O Botafogo tem uma semana decisiva pela frente. O Alvinegro visita o Palmeiras, nesta terça-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 36ª rodada do Brasileirão, em confronto direto pela liderança do campeonato. O reencontro é um novo capítulo de uma rivalidade que agitou o futebol brasileiro desde o ano passado.

O histórico recente contra o Palmeiras é um dos trunfos do Botafogo. Nos últimos cinco jogos, foram três vitórias, um empate e uma derrota. O Alvinegro, inclusive, eliminou o Alviverde nas oitavas de final da Libertadores deste ano. Finalista, decide o título contra o Atlético-MG, no próximo sábado (30), em Buenos Aires, na Argentina.

Apesar do histórico recente positivo, ainda está fresco na memória dos alvinegros a reviravolta no Brasileiro do ano passado. Em um jogo emblemático no Nilton Santos, o Botafogo chegou a abrir 3 a 0, mas perdeu por 4 a 3, em uma partida recheada de polêmica. Dono da SAF alvinegra, John Textor acusou a CBF de manipulação e responde no tribunal até hoje.

Com o empate diante do Vitória, o Botafogo perdeu a liderança para o Palmeiras, mas estão empatados com 70 pontos. O Alvinegro tenta se recuperar após três empates consecutivos diante de Cuiabá, Atlético-MG e Vitória. A última vitória alvinegra foi contra o Vasco, no dia 5 de novembro, por 3 a 0, no Nilton Santos.