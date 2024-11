Torcedores do Botafogo se reuniram com bandeiras e sinalizadores no Nilton Santos para incentivar o elenco - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 25/11/2024 20:02 | Atualizado 25/11/2024 20:10

Rio - A torcida do Botafogo fez uma grande festa nos arredores do Nilton Santos nesta segunda-feira (25). Os jogadores participaram de um último treino no estádio antes de embarcar para os dois jogos mais importantes da temporada (Palmeiras e Atlético-MG) e, na sequência, se reuniram com os alvinegros que estavam no local.

Primeiro, o Glorioso enfrentará o Verdão, nesta terça-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Ambos somam 70 pontos, mas o time paulista lidera a competição por ter uma vitória a mais.

Na sequência, terá o Atlético-MG pela frente na final da Libertadores da América. O confronto será no sábado (30), às 17h (também de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina.