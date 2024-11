Jogadores do Botafogo terão apenas a segunda-feira para ter contato com torcedores do Botafogo no Rio - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 25/11/2024 12:17

passará praticamente todos os dias longe de casa, viajando, à exceção desta segunda-feira.

Botafogo terá uma programação especial para a semana decisiva que pode garantir o título da Libertadores e encaminhar o do Brasileirão . E o elencoviajando, à exceção desta segunda-feira.

O único treino no Rio está marcado para as 16h, no estádio Nilton Santos. Logo depois, a delegação alvinegra já viaja a São Paulo, onde enfrentará o Palmeiras na terça-feira (26), às 21h30 (de Brasília).



O embarque está programado para as 20h e esse deve ser o último contato com os torcedores até a chegada a Bueno Aires, que será na quarta-feira (27). Os torcedores se mobilizam para se despedirem dos jogadores e mostrarem apoio.



Serão três dias de treinos na capital argentina, antes da final da Libertadores contra o Atlético-MG, no sábado (30), às 17h.



Essa programação foi necessária porque a Conmebol exige que os finalistas cheguem à cidade que receberá o jogo três dias antes. Ou seja, na quarta.