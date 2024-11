Cuiabano em ação pelo Botafogo no duelo com o Palmeiras pela Libertadores - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 24/11/2024 11:48

As chances do Palmeiras conquistar novamente o Campeonato Brasileiro aumentaram de forma significativa. O time de Abel Ferreira assumiu a liderança ao superar o Atlético-GO por 1 a 0, no último sábado (23), no estádio Antônio Accioly, e contou com o tropeço do Botafogo no Vitória, no Nilton Santos, com o empate em 1 a 1. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o clube paulista chegou a 63,7% de probabilidade de título contra 34% do Alvinegro.



O Verdão chegou aos 70 pontos, mesma pontuação do Glorioso, mas leva vantagem nos critérios de desempate, uma vez que possui mais vitórias do que o adversário carioca. Antes do início desta rodada, as chances de título do Palmeiras eram de 41,1%. As chances do time carioca eram de 53%.



Restam três jogos para cada time até o término do Brasileirão. Na próxima rodada, as equipes se enfrentam em confronto direto, na terça-feira, 26, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.



Além de Palmeiras e Botafogo, três equipes ainda possuem chances matemáticas de ganhar a taça do Campeonato Brasileiro: Fortaleza, Internacional e Flamengo.



Nas duas últimas rodadas do Brasileirão, o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro (fora de casa) e o Fluminense (em casa). Já o Botafogo terá pela frente o Internacional (fora de casa) e o São Paulo (em casa).



Em 2023, o Palmeiras ficou com o título após conseguir uma arrancada espetacular no segundo turno, contando também com seguidos tropeços do Botafogo, que chegou a ter 14 pontos de vantagem na ponta da tabela.



Chances de título de acordo com a UFMG:



Palmeiras - 63,7%



Botafogo - 34%



Fortaleza - 2%



Internacional - 0,26%



Flamengo - 0,11%