Botafogo e Vitória se enfrentaram no Nilton Santos - Vitor Silva / Botafogo

Botafogo e Vitória se enfrentaram no Nilton SantosVitor Silva / Botafogo

Publicado 23/11/2024 21:31

Rio - O Botafogo voltou a jogar mal e perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro. Em duelo contra o Vitória, no Nilton Santos, o Alvinegro saiu atrás, conseguiu buscar o empate por 1 a 1 no fim da partida, mas com o tropeço foi ultrapassado pelo Palmeiras. O resultado, somado com a vitória dos paulistas por 1 a 0 contra o Atlético-GO, fez com que as duas equipes chegassem aos 70 pontos. O Alviverde lidera nos critérios de desempate por ter uma vitória a mais. As duas equipes se enfrentam nesta terça-feira.

fotogaleria

Nesta terça-feira, o Botafogo volta a campo para enfrentar o Palmeiras, em São Paulo, às 21h30 (de Brasília). Já o Vitória volta aos gramados no próximo dia 1º, em Salvador, contra o Fortaleza. Os dois confrontos são válidos pela 36ª rodada do Brasileiro.

O primeiro tempo entre Botafogo e Vitória, no Nilton Santos, não foi bom para os cariocas. A equipe alvinegra pareceu estar bastante tensa com a necessidade da vitória para manter a liderança do Brasileiro faltando três rodadas para o fim do torneio. Em casa, contra um rival da segunda parte da tabela, a equipe de Artur Jorge não mandou na partida em nenhum momento antes do intervalo.

Com problemas para marcar, o Botafogo deu espaço ao Vitória que saiu na frente aos 20 minutos. Após boa jogada pela direita por Matheusinho, a defesa alvinegra não conseguiu afastar e Alerrandro finalizou para o fundo das redes, abrindo o placar para os visitantes no Nilton Santos.

Desnorteado, os donos da casa só conseguiram ter uma boa chance de gol no primeiro tempo. Aos 39 minutos, Thiago Almada achou belo passe para Cuiabano, o lateral cruzou para Igor Jesus, que finalizou, mas o goleiro Lucas Arcanjo fez uma grande defesa, salvando o Vitória.

Artur Jorge mexeu para o intervalo com a entrada de Tiquinho Soares, Eduardo e Mateo Ponte nas vagas de Junior Santos, Eduardo e Vitinho. A equipe respondeu positivamente e com apenas oito minutos criou três chances com Igor Jesus, Tiquinho e Thiago Almada, porém, o goleiro Lucas Arcanjo apareceu muito bem.

Matheus Martins entrou no lugar de Almada aos 13 minutos e o atacante ajudou a criar uma oportunidade. Cinco minutos depois, ele levantou bola para a área e Jefferson Savarino finalizou para fora, por cima do gol do Vitória.

Os últimos minutos do segundo tempo foram de muita tensão. Aos 41 minutos, o Botafogo conseguiu o empate. Após cruzamento de Matheus Martins, Tiquinho Soares desviou e a bola tocou em Wagner Leonardo, antes de morrer no fundo das redes dos baianos. Nos acréscimos, o Alvinegro teve uma boa chance de virar em uma bola lançada para dentro da área, mas Lucas Arcando garantiu o ponto para o clube rubro-negro. O Botafogo ainda teve Tiquinho Soares expulso nos acréscimos por reclamação.