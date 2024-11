Botafogo está na final da Libertadores - Divulgação / Conmebol

Botafogo está na final da LibertadoresDivulgação / Conmebol

Publicado 22/11/2024 14:20

Rio - Ídolo do futebol brasileiro, Ronaldo Fenômeno apostou que o Botafogo irá conquistar o seu primeiro título na história da Libertadores, no próximo dia 30. O pentacampeão elogiou a qualidade do elenco do clube carioca e do Atlético-MG, mas apontou vantagem para o Glorioso.

"É sempre muito bom ver os times brasileiros se destacando em torneios continentais. Isso mostra o quanto nosso futebol ainda é forte e possui muitas qualidades. Os dois finalistas possuem jogadores de Seleção , que desequilibram para os seus times. Vai ser uma final de 90 minutos muito equilibrada, mas para mim o Botafogo levará o título. O futebol apresentado por eles durante toda a temporada vem mostrando o quanto esse time evoluiu neste último ano", disse em entrevista a "Betfair".

Ronaldo Fenômeno, que no futebol brasileiro atuou por Cruzeiro e Corinthians, acredita que a partida, que será disputada no Buenos Aires, será bem disputada. Ele não crê em um jogo de muitos gols.

"Vejo esse título sendo decidido nos detalhes. Vai depender de como cada equipe se comportar emocionalmente nessa partida única, porque em uma final como essa, a pressão é enorme. Vejo esta final terminar com o placar mínimo de 1 a 0 para o Botafogo, com o título inédito para os cariocas", disse.