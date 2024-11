Botafogo tropeçou diante do Atlético-MG - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 21/11/2024 07:00 | Atualizado 21/11/2024 08:18

Rio - O empate do Botafogo contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, reduziu as chances de título do clube carioca no Brasileirão. De acordo com informações do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, o Alvinegro caiu de 76% para 53% de possibilidades de levar a taça.

Em segundo lugar, o Palmeiras pulou de 20% para 41% de chances de conquistar o Brasileiro pela terceira vez consecutiva. Faltando quatro rodadas para o fim da competição, a vantagem do Botafogo é de dois pontos e as equipes se enfrentam em São Paulo, na próxima terça-feira.

De acordo com o instituto, o Fortaleza, que está na terceira colocação, ainda alimenta 5% de chances de conquistar o título inédito do Brasileiro. A situação pode melhorar, caso a equipe derrote o Fluminense nesta sexta-feira.

Com probabilidades menores, Flamengo, São Paulo e Internacional somam 1% de possibilidades de novamente levantar o principal título de clubes do futebol brasileiro.