Matheus Nascimento balançou a rede três vezes em seis jogos no Brasileirão de AspirantesVítor Silva / Botafogo

Publicado 19/11/2024 16:49

Rio - Uma das principais joias das categorias de base do Botafogo , Matheus Nascimento voltou a se destacar no clube após se recuperar de grave lesão muscular na coxa direita . O atacante ficou longe dos gramados por aproximadamente seis meses, até que foi integrado ao elenco sub-23.

Desde então, tem sido um dos protagonistas da equipe finalista do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Ele, inclusive, fez o gol do Glorioso no



O camisa 9 recebeu passe na entrada da área, girou, cortou a marcação e bateu colocado rasteiro no canto esquerdo do goleiro. No fim, o Peixe igualou o placar, mas, nos pênaltis, o Alvinegro avançou para a decisão. Desde então, tem sido um dos protagonistas da equipe finalista do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Ele, inclusive, fez o gol do Glorioso no empate em 1 a 1 com o Santos, na Vila Belmiro, pela semifinal da competição O camisa 9 recebeu passe na entrada da área, girou, cortou a marcação e bateu colocado rasteiro no canto esquerdo do goleiro. No fim, o Peixe igualou o placar, mas, nos pênaltis, o Alvinegro avançou para a decisão.

Até aqui, Matheus Nascimento já balançou a rede três vezes em seis jogos no sub-23 - é o vice-artilheiro do time, empatado com Kauan Toledo e atrás apenas de Kauê.

Lesão no início da temporada



Busca por espaço no elenco principal

Aos 20 anos, Matheus Nascimento busca reencontrar sua melhor versão para voltar a ser opção no elenco principal do Botafogo, que, atualmente, conta com um forte setor ofensivo.



Neste momento, o Alvinegro conta com Almada, Savarino, Luiz Henrique, Igor Jesus, Eduardo, Jeffinho, Júnior Santos, Matheus Martins, Óscar Romero e Tiquinho Soares como opções para o ataque.



Os quatro primeiros são titulares, vivem grande fase e foram convocados por suas respectivas seleções nesta data Fifa.