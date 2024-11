Bastos em ação durante treino do Botafogo no CT Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 18/11/2024 19:30

Os angolanos já estão garantidos na próxima fase da Copa Africana de Nações. O defensor, inclusive, foi titular no empate em 1 a 1 com Gana, na última sexta (15). Com a classificação, ele solicitou ao treinador que voltasse mais cedo ao Rio de Janeiro para que pudesse atuar na competição nacional.

Bastos é um dos pilares defensivos do time comandado pelo técnico Artur Jorge e sabe da importância da partida contra o Galo. O Glorioso é líder, com 68 pontos, quatro de vantagem sobre o Palmeiras, segundo colocado.

Além do camisa 15, outros seis jogadores alvinegros foram convocados: Alex Telles, Igor Jesus e Luiz Henrique (Brasil), Gatito Fernández (Paraguai), Savarino (Venezuela) e Thiago Almada (Argentina). Todos têm chance de entrar em campo na terça (19), um dia antes do duelo entre Botafogo e Atlético-MG.