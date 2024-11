Presidente do Botafogo, Durcesio Mello, e o dono da SAF do clube, John Textor, têm bom relacionamento - Divulgação

Publicado 17/11/2024 18:51 | Atualizado 17/11/2024 18:54

O futuro de Neymar virou assunto entre os dirigentes do futebol brasileiro, com a possibilidade de retorno ao país em 2025. Mas nem todos querem contar com ele, ao contrário do Santos que busca a contração . O presidente do Botafogo , Ducersio Mello, por exemplo,e explicou."Deus me livre... Neymar é um dos maiores jogadores que eu já vi jogar, ele é do nível de Messi e muito melhor que Cristiano Ronaldo, mas estragou a carreira dele. O que culminou nessa contusão de um ano, e agora se machucou de novo", disse Durcesio ao canal 'Resenha Alvinegra'.