Torcida do Botafogo fez linda festa no Nilton Santos - Vitor Silva / Botafogo

Torcida do Botafogo fez linda festa no Nilton SantosVitor Silva / Botafogo

Publicado 16/11/2024 18:30

Rio - O Botafogo informou, na tarde deste sábado, que fará um evento no Nilton Santos para os torcedores que não forem a Buenos Aires assistirem à final da Libertadores, contra o Atlético-MG, no próximo dia 30.

LEIA MAIS: Volante do Botafogo entra na mira de clube paulista

O "Niltão Fan Fest", como foi chamado pelo clube, contará com um telão no estádio e terá outras atrações. Segundo o Glorioso, as novidades serão anunciadas ao longo da semana e os sócios-torcedores terão prioridade para adquirir entradas.

quem assumiu a frente da organização para uma grande concentração foi a "ArgenFogo", grupo de cerca de 60 torcedores do Botafogo que tem a missão de recepcionar bem os torcedores que chegarão ao longo da semana. O roteiro vai da transmissão do jogo contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, no dia 26 (terça-feira), até uma festa na sexta, um dia antes da final, que irá durar o dia inteiro. São esperados mais de 25 mil alvinegros na capital da Argentina. Por lá,, grupo de cerca de 60 torcedores do Botafogo que tem a missão de recepcionar bem os torcedores que chegarão ao longo da semana. O roteiro vai da transmissão do jogo contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, no dia 26 (terça-feira), até uma festa na sexta, um dia antes da final, que irá durar o dia inteiro.

O "Embrazado", evento em General Severiano que reuniu cerca de 5 mil alvinegros nos jogos da Libertadores, também está confirmado.