Danilo Barbosa, volante do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Danilo Barbosa, volante do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 16/11/2024 15:03

Botafogo, interessa ao Santos. De volta à Série A do Campeonato Brasileiro, o Peixe quer montar um time competitivo para 2025 e tem o jogador alvinegro como primeiro alvo. A informação foi divulgada primeiramente pelo jornalista Vagner Frederico. Rio - O volante Danilo Barbosa, do, interessa ao Santos. De volta à Série A do Campeonato Brasileiro, o Peixe. A informação foi divulgada primeiramente pelo jornalista Vagner Frederico.

Danilo tem contrato com o Botafogo até o fim de junho e já poderá assinar um pré-contrato com outro time a partir de janeiro. O Peixe quer oferecer uma compensação financeira ao Glorioso para conseguir antecipar a liberação, mas o time carioca só negociará após o fim da temporada.

Apesar de ser reserva, Danilo Barbosa foi bastante utilizado pelo Botafogo ao longo da temporada. O volante esteve em campo em 45 jogos, sendo titular em 29 deles, com três gols marcados, uma assistência e dez cartões amarelos recebidos.



No Santos, Danilo chegaria para disputar posição com João Schmidt, Diego Pituca, Sandry e Tomás Rincón, que devem seguir no elenco em 2025.