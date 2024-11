Rafael em treino do Botafogo - Divulgação/Botafogo

Publicado 16/11/2024 21:28

Botafogo teve uma grande notícia na volta aos treinos após a folga da Data Fifa. Nos últimos dias, o lateral-direito Rafael, que passou por cirurgia para corrigir uma fratura na patela do joelho esquerdo e teve complicações na recuperação, voltou a treinar com bola junto ao elenco.

Desde a cirurgia, Rafael vinha realizando trabalhos leves com o departamento médico do clube e fisioterapia. Há duas semanas, ele chegou a participar de um treino com a equipe antes da partida contra o Vasco, mas deixou a atividade antes do fim.

Rafael não entra em campo desde o dia 3 de abril, quando ganhou alguns minutos na partida contra o Junior Barranquilla, pela Libertadores. Agora, ele vive a expectativa de conseguir voltar aos gramados antes de se aposentar, o que ele já confirmou que acontecerá ao fim da temporada.



Desde que chegou ao Botafogo, Rafael vem sofrendo com as lesões. Antes da atual, ele também rompeu o tendão patelar em julho de 2023. Nos últimos 16 meses, atuou em apenas quatro partidas.