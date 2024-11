Neymar tem apenas sete partidas e um gol pelo Al-Hilal - Divulgação / Al-Hilal

Publicado 17/11/2024 16:14

Santos está perto de acertar o retorno de

de Neymar e planeja fazer o anúncio após a Série B. É o que afirma o jornalista argentino César Luis Merlo neste domingo (17), que informou já haver um acordo entre os dois.

Para isso, o camisa 10 já teria acertado a rescisão de contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, seis meses antes do fim do vínculo entre as duas partes.



Se isso se confirmar, Neymar estará livre pra assinar com o Santos. O clube paulista não esconde o sonho de trazer de volta o jogador revelado nas divisões de base, mesmo ainda em situação financeira delicada.



Santos tem plano por Neymar

O presidente, Marcelo Teixeira, é amigo do jogador e da família e fala abertamente no desejo de contar com novamente. Apesar de não confirmar negociações, admite que já tem um plano para a contratação.



"Se ele rescindir, se ele ficar livre, temos uma ligação com a família e o atleta. Monitoramos, acompanhamos, temos um projeto concreto já conversado algumas vezes. Vamos continuar o acompanhamento”, disse o presidente em entrevista ao Estadão na semana passada.