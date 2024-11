Mo Farrah conquistou duas medalhas de ouro em Londres-2012 e outras duas na Rio-2016 - Reprodução de Instagram

Publicado 17/11/2024 20:51

O corredor britânico Mo Farah é dono de oito medalhas de ouro olímpicas e outras seis de mundiais, e agora também é perseguidor de ladrão. Ao ter o celular furtado por duas pessoas, o ex-atleta os perseguiu correndo e recuperou o aparelho.

O caso aconteceu no condomínio de luxo onde mora em Surrey, no sudeste da Inglaterra, na semana passada. Mo Farah saiu para se exercitar com a mulher e deixou o celular no início de uma estrada particular.



Entretanto, apesar da segurança 24h no local, dois homens pararam uma van e pegaram o celular. Eles fugiram de carro, mas o campeão olímpico, de 41 anos, viu o momento do furto e foi atrás deles.



Segundo o jornal britânico 'Mail on Sunday', ele correu pelas ruas arborizadas do condomínio e, poucos minutos depois, alcançou a van. Ao reconhecerem quem os perseguia, os ladrões devolveram o aparelho.



Mo Farah conquistou dois ouros olímpicos nos 5.000m e mais dois nos 10.000m. As conquistas foram em Londres-2012 e Rio-2016.