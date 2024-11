Momento em que Rhuan tira o gol de Alesson contra o Ituano - Reprodução / Premiere

Momento em que Rhuan tira o gol de Alesson contra o ItuanoReprodução / Premiere

Publicado 17/11/2024 13:30





Aos 26 minutos, quando o jogo estava empatado em 1 a 1, Alesson recebeu cruzamento da direita e finalizou. O goleiro já estava vendido no lance e ficou apenas olhando. Então, Rhuan apareceu, impedido, para tirar o que seria o segundo gol do Tigre.



LANCE BIZZARO NA SÉRIE B.



LANCE BIZZARO NA SÉRIE B.



O lateral Rhuan, do Vila Nova, evitou o gol do próprio time. pic.twitter.com/7SRDRd1A0j — Fut Brasileirão (@futbrasileirao_) November 17, 2024

Com o resultado, o Vila Nova permaneceu com 55 pontos e ocupa a 8ª posição na Série B, sem chance de subir para a elite do futebol brasileiro na última rodada. Por outro lado, a vitória deu vida ao Ituano, 18º colocado, com 37 - dois de desvantagem para o CRB, primeiro time fora da degola.