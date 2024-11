Mano Menezes em ação durante treino do Fluminense no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Mano Menezes em ação durante treino do Fluminense no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 17/11/2024 12:22

Rio - Técnico do Fluminense , Mano Menezes trabalha durante a data Fifa para reorganizar a casa e fazer com que o time volte aos trilhos no Campeonato Brasileiro em momento decisivo. O Tricolor não vence há três rodadas e precisa abrir o olho para voltar a se afastar da zona de rebaixamento.

Leia mais: Renovação de Diogo Barbosa será uma das prioridades do Flu para 2025



Dos três últimos jogos, o Flu perdeu dois longe do Rio de Janeiro (Vitória e Internacional) e empatou um no Maracanã (Grêmio). Antes, vinha em boa sequência de vitórias consecutivas em confrontos importantes (Cruzeiro, Flamengo e Athletico-PR). Dos três últimos jogos, o Flu perdeu dois longe do Rio de Janeiro (Vitória e Internacional) e empatou um no Maracanã (Grêmio). Antes, vinha em boa sequência de vitórias consecutivas em confrontos importantes (Cruzeiro, Flamengo e Athletico-PR).

Leia mais: Goleiro do Fluminense analisa propostas e não deve seguir no clube em 2025



Neste momento, ocupa a 15ª posição, com 37 pontos - mesma pontuação do Juventude, primeiro time dentro da degola. Neste momento, ocupa a 15ª posição, com 37 pontos - mesma pontuação do Juventude, primeiro time dentro da degola.

Elenco à disposição

Agenda

Após o duelo com o Leão do Pici na sexta (22), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, o Fluminense ainda terá quatro adversários antes do fim do Brasileirão, sendo três confrontos diretos.



São eles: Criciúma (16º), Athletico-PR (14º), Cuiabá (19º). Na última rodada, enfrenta o Palmeiras, no Allianz Parque.