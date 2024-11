Ignácio foi reforço para a temporada de 2024 - Lucas Merçon / Fluminense FC

Rio - Um dos reforços do Fluminense para o segundo semestre, o zagueiro Ignácio, de 27 anos, voltou a sentir dores no joelho esquerdo nos últimos dias. Por conta disso, o clube carioca resolveu dar um passo atrás e preservar o defensor dos treinamentos. As informações foram dadas em primeira mão pelo portal "Trivela" e confirmadas pelo Jornal O Dia.

Apesar disso, Ignácio não teve uma outra lesão na região e a situação é considerada como normal. Ele não entrou em campo contra o Grêmio, no Maracanã, na semana passada, e também não deve ficar à disposição de Mano Menezes na partida contra o Internacional, no Beira-Rio.

O zagueiro se lesionou na partida contra o Corinthians no dia 17 de agosto e passou por uma artroscopia no joelho esquerdo, para tratamento de uma lesão meniscal, nove dias depois. Seu retorno aconteceu na vitória sobre o Athletico-PR no último dia 22.

Sem poder contar com Ignácio e Thiago Santos, que está suspenso, Mano Menezes tem duas opções para formar a dupla de zaga com Thiago Silva contra o Internacional. Manoel e Antônio Carlos são as possibilidades para o treinador.