Paulo Henrique Ganso é um dos destaques do Fluminense na temporadaMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 07/11/2024 10:00

Rio - Um dos destaques do Fluminense na temporada, Paulo Henrique Ganso tem sido a principal vítima do técnico Mano Menezes nas partidas. O camisa 10 foi substituído em 70,8% dos jogos sob o comando do treinador, algo que tem afetado diretamente o desempenho da equipe.

Na atual temporada, Ganso tem quatro gols e nove assistências em 48 jogos, sendo o maior garçom do time. O camisa 10, inclusive, tem sido um dos principais responsáveis pela recuperação do Fluminense no Brasileirão. Sem ele em campo, no entanto, a história muda.

Ganso esteve em campo em 24 dos 25 jogos da era Mano Menezes, sendo titular em 22 oportunidades. Em 17 partidas, o camisa 10 foi substituído. Sem ele, o Fluminense encontra dificuldades para ficar com a bola e se limita em defender o resultado. Mas nem sempre isso funciona.

Em quatro jogos recentes, a saída de Ganso custou caro. O Fluminense perdeu para Juventude, Atlético-GO e Vitória, que são adversários diretos na luta contra o rebaixamento, justamente após a saída do camisa 10, quando costuma se tornar uma equipe com postura mais defensiva.

O caso mais recente foi o empate com o Grêmio, no Maracanã. O Fluminense vencia por 2 a 1, de virada, com direito a uma assistência de Ganso para o gol de Jhon Arias. O meia foi substituído aos 34 minutos da etapa final, dando lugar ao volante Nonato — que perdeu uma chance clara. A tática não funcionou.

A mudança de postura após a saída de Ganso reflete na situação do Fluminense no Brasileirão. O Tricolor deixou escapar oito pontos em confrontos diretos, pontuação necessária para alcançar o "número mágico" de 45 pontos e encerrar qualquer risco de queda. Agora, a chance aumentou para 15%

Jejum de vitórias sem Ganso

O técnico Mano Menezes terá problemas para escalar o Fluminense para o jogo contra o Internacional, na próxima sexta-feira (8), às 19h (de Brasília), no Beira-Rio, pela 33ª rodada do Brasileirão. Entre os nomes ausentes está Paulo Henrique Ganso, que cumprirá suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo. Além dele, Fábio, Felipe Melo, Thiago Santos, Arias e Kauã Elias também estão suspensos.

Portanto, o treinador terá diversos desafios pela frente. Além de resolver um quebra-cabeça para definir o time titular, Mano Menezes também terá que superar um "tabu" para recolocar o Fluminense nos trilhos. No Brasileirão deste ano, o Tricolor ainda não venceu sem Paulo Henrique Ganso em campo. Ao todo, são três jogos, duas derrotas e um empate.

Ganso cumpriu suspensão automática nas derrotas para o São Paulo por 2 a 1, no Morumbi, e por 2 a 0 para o Cruzeiro, no Mineirão, além do empate sem gols com o Corinthians, no Maracanã. Será a quarta vez que o camisa 10 ficará ausente por atingir o número limite de cartões amarelos.

Já em outras quatro partidas, Ganso não foi relacionado por problemas físicos: nas derrotas para Flamengo e Botafogo, na Taça Guanabara, no empate sem gols com o Flamengo pela semifinal do Carioca, além do empate por 1 a 1 com o Alianza Lima, no Peru, na estreia da Libertadores. Ou seja, nada de vitórias sem o camisa 10.