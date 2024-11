Vitor Eudes vai receber uma nova oportunidade após dez meses - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 07/11/2024 12:30

Rio - O Fluminense terá muitas novidades para enfrentar o Internacional, nesta sexta-feira (8), às 19h (de Brasília), no Beira-Rio, pela 33ª rodada do Brasileirão. Entre as mudanças, o goleiro Vitor Eudes receberá nova oportunidade entre os titulares após dez meses. Dono da posição, Fábio vai cumprir suspensão automática após receber o cartão amarelo no empate com o Grêmio, no Maracanã.

Vitor Eudes foi contratado pelo Fluminense em dezembro de 2022. O goleiro estreou somente no dia 30 de outubro do ano passado, na derrota diante do Bahia. Na ocasião, foi o último jogo do time tricolor antes da final da Libertadores contra o Boca Juniors, da Argentina, no dia 4 de novembro, no Maracanã. Depois, voltou a ser utilizado no Carioca deste ano, enquanto os titulares estavam de férias.

Na temporada, Vitor Eudes foi titular no empate com Volta Redonda e nas vitórias sobre Portuguesa, Audax e Nova Iguaçu, pela Taça Guanabara. O goleiro defendeu uma cobrança de pênalti no empate com o Voltaço e até deu uma assistência na vitória sobre a Portuguesa. Porém, foi preterido por Felipe Alves no banco de reservas após a comissão técnica de Fernando Diniz voltar de férias com os titulares.

Vitor Eudes foi de titular à esquecido. O goleiro não foi relacionado para nenhuma partida da fase de grupos da Libertadores e nem na Recopa, além da fase final do Carioca. Ele só ficou como opção no banco quando os titulares precisaram ser poupados por conta da Recopa ou Libertadores. Além disso, só foi relacionado em um de 11 jogos com Fernando Diniz no Brasileirão.

Após a saída de Fernando Diniz, Vitor Eudes voltou a ganhar a posição de reserva de Fábio. O goleiro ficou como opção no banco de reservas nas oitavas e quartas de final da Libertadores, nas oitavas da Copa do Brasil, além dos últimos 21 jogos no Brasileirão. Agora, terá uma nova oportunidade após dez meses de espera, com a missão de ajudar o Fluminense a se reabilitar no Brasileirão.