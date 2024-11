Fábio é um dos principais jogadores do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Fábio é um dos principais jogadores do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 07/11/2024 16:11 | Atualizado 07/11/2024 16:12

Rio - Goleiro do Fluminense , Fábio será desfalque pela primeira vez nesta edição do Campeonato Brasileiro. O camisa 12 levou o terceiro cartão amarelo na última rodada, por pênalti cometido nos acréscimos, contra o Grêmio , e não enfrentará o Internacional, nesta sexta-feira (8), às 19h (de Brasília), no Beira-Rio.

Leia mais: Vitor Eudes volta a receber chance no Fluminense após dez meses

Ele é destaque não só do Tricolor, mas também entre todos do setor: é o segundo arqueiro com mais gols evitados (12.85) na competição, ficando atrás somente de João Ricardo (13), do Fortaleza, de acordo com dados do 'Sofascore'.

No Brasileirão deste ano, inclusive, é o jogador do elenco que esteve em campo por mais minutos: 2.880. O segundo é o volante Martinelli (2.261), seguido pelo lateral-direito Samuel Xavier (2.224).

Leia mais: Ganso é o jogador mais substituído durante a era Mano Menezes no Fluminense

Fábio chegou ao Flu há duas temporadas e, desde então, se tornou peça-chave no sistema defensivo da equipe. Ao todo, já disputou 182 jogos e foi bicampeão do Campeonato Carioca (2022 e 2023), além de ter sido essencial nos títulos inéditos da Libertadores da América (2023) e da Recopa Sul-Americana (2024)

Outros jogadores suspensos

O técnico Mano Menezes também não poderá contar com outros cinco jogadores, que, assim como o camisa 12, levaram cartão no empate em 2 a 2 com o Grêmio, no Maracanã, e foram suspensos.

São eles: os zagueiros Felipe Melo e Thiago Santos, os meio-campistas Arias e Ganso e o atacante Kauã Elias.

Situação na tabela

Apesar de baixas importantes, o Fluminense busca pontuar no Beira-Rio para aliviar a situação na tabela e voltar a se afastar da zona de rebaixamento.

Neste momento, o Tricolor ocupa a 14ª posição, com 37 pontos, três de vantagem sobre o Athletico-PR, primeiro dentro do Z-4.