Carro de John Kennedy é acusado de provocar batida de trânsitoLucas Mercon / Fluminense

Publicado 06/11/2024 15:24

Rio - Um torcedor do Fluminense denunciou que o carro do atacante John Kennedy se envolveu em um pequeno acidente de trânsito nesta quarta-feira (6). Em entrevista à Record, o homem afirmou que seu veículo foi atingido na traseiro pelo do jogador, que fugiu em alta velocidade logo em seguida. Ainda não está confirmado quem dirigia o veículo do atleta.

fotografou a placa e descobriu que o automóvel pertencia a John Kennedy. Carro do John Kennedy, do Fluminense: motorista provocou acidente e fugiu. #BalançoGeralRJ



Reprodução/Record Rio pic.twitter.com/AxSbTR6mZw — Tino Junior (@tinojunior) November 6, 2024 Segundo o tricolor, tudo aconteceu próximo à região de Manguinhos. Quando ele desceu para verificar o estrago, o veículo do atacante, uma BMW 320, deixou o local rapidamente e ele decidiu segui-lo. Apesar de não ter conseguido acompanhar o carro por conta da alta velocidade, ele

De acordo com o homem, ele tentou entrar em contato com John Kennedy e até com o Fluminense, já que é sócio do clube, em busca de uma solução. Porém, não teve retorno.

O DIA tentou contato com a assessoria do jogador e do Fluminense em busca de respostas sobre o caso, mas não obteve retorno. Caso isso aconteça posteriormente, a matéria será atualizada.