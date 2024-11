Filho de Marcelo joga no sub-10 do Fluminense - Leonardo Brasil / Fluminense

Filho de Marcelo joga no sub-10 do FluminenseLeonardo Brasil / Fluminense

Publicado 04/11/2024 18:43

Um dia após rescindir seu contrato com o Fluminense, Marcelo foi acompanhar um clássico do clube contra o Flamengo, pela categoria sub-10, para prestigiar o filho Liam, que atua no Tricolor. A partida aconteceu no último domingo (3), no CT das Vargens, na Zona Oeste do Rio, e era válida pela Taça Edilson Silva. O time das Laranjeiras foi derrotado por 2 a 0.

Durante o evento, Marcelo foi tietado pela garotada dos dois times. Nas redes sociais, o lateral posou com alguns garotos sorridente e usando óculos escuros.

Liam, filho de lateral, iniciou a partida no banco de reservas. Ele entrou aos 25 minutos do segundo tempo, e ficou em campo por apenas cinco minutos, já que nesta categoria o cronômetro marca 30 minutos em cada etapa.

Rescisão após 'treta' com Mano Menezes

O Fluminense anunciou a rescisão de contrato com Marcelo no último sábado (2). No dia anterior, o camisa 12 se desentendeu à beira do campo com o técnico Mano Menezes enquanto recebia orientações para entrar na partida contra o Grêmio. O treinador se irritou com algo que ouviu e empurrou o lateral, mandando ele retornar para o banco.

Em entrevista coletiva após o confronto da última sexta, Mano admitiu que o camisa 12 disse "algo que ele não gostou". Apesar de não dar detalhes, reforçou que o problema seria resolvido internamente, o que aconteceu no dia seguinte com a rescisão do contrato.

Nos bastidores, o clima de Marcelo já não era dos melhores. O comportamento do jogador no dia a dia desagradava companheiros de time e funcionários do CT Carlos Castilho, que apoiaram a decisão do clube.

Ídolo do Fluminense, Marcelo retornou ao clube no início do ano passado. Ao todo, entrou em campo 68 vezes, fez cinco gols e deu três assistências. Além de um Campeonato Carioca, conquistou dois títulos inéditos: a Libertadores da América e a Recopa Sul-Americana.