Marcelo se desentendeu com o técnico Mano Menezes no empate em 2 a 2 com o Grêmio, na última sexta-feira (1)Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 04/11/2024 15:31

Rio - O apresentador da Band, Neto, deu sua opinião sobre o desentendimento entre Marcelo e Mano Menezes, que acabou selando a rescisão de contrato do lateral por parte do Fluminense. Em seu programa "Donos da Bola", da Band, Neto não poupou o ex-jogador da seleção brasileira.

"Vou dar minha opinião sobre o Marcelo. Primeiro é um jogador mascarado. Jogou duas Copas do Mundo e não jogou nada. Segundo que está gordo que nem um porco. E vocês da imprensa do Rio sempre me criticaram que eu estava gordo. Mas nunca falaram a verdade sobre o Marcelo. Terceiro que nem para o Fluminense ele torce, sempre foi botafoguense. Quarto, ambiente ruim com os funcionários, quinto ambiente ruim dentro do vestiário. Sexto, ele nunca foi um cara legal lá dentro. Parabéns ao Mano Menezes!", disse o comentarista. "Vou dar minha opinião sobre o Marcelo. Primeiro é um jogador mascarado. Jogou duas Copas do Mundo e não jogou nada. Segundo que está gordo que nem um porco. E vocês da imprensa do Rio sempre me criticaram que eu estava gordo. Mas nunca falaram a verdade sobre o Marcelo. Terceiro que nem para o Fluminense ele torce, sempre foi botafoguense. Quarto, ambiente ruim com os funcionários, quinto ambiente ruim dentro do vestiário. Sexto, ele nunca foi um cara legal lá dentro. Parabéns ao Mano Menezes!", disse o comentarista.

O apresentador ainda fez comparações entre Marcelo e Roberto Carlos, lateral campeão do Mundo com a seleção brasileira em 2002.

"Marcelo você era reserva do coentrão no , você participou de duas Copas do Mundo e não jogou nada. Ah você jogou muita bola no Real Madrid, mas você não é uma unha perto do Roberto Carlos. Em termos de homem, tratar as pessoas, as crianças. O Roberto Carlos é o maior lateral-esquerdo do Real Madrid, e ele sim é uma referência para nós, você não é nada", declarou.

A próxima partida do Fluminense é contra o Internacional, no sábado (8), às 19:00, no estádio Beira-Rio. O tricolor das Laranjeiras busca a vitória para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento.