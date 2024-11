Fluminense foi campeão da Libertadores em 4 de novembro de 2023 - Marcelo Goncalves / Fluminense

não é nem sombra daquele time que chegou à Glória Eterna. O dia 4 de novembro de 2023 está para sempre na memória do torcedor do Fluminense , mas o clima não é de festa no primeiro ano da conquista histórica da Libertadores , sobre o Boca Juniors, no Maracanã. No dia da celebração, o Tricolor se vê enrolado na luta contra o rebaixamento do Brasileirão, rescindiu com o ídolo Marcelo, e

Um 2024 que prometia ser promissor diante de tudo que foi vivido transformou-se em agonia, mesmo com a conquista da Recopa, sobre a LDU. Em menos de um ano, aquele time que fez história se desmanchou, não apenas por apenas seis titulares seguirem na equipe, mas pela forma de jogar, os problemas em série e por não ter mais aquele espírito vencedor.



Saída que impactou o Fluminense



A ausência de Nino, negociado ao Zenit no fim do ano passado, trouxe logo de cara muitas dificuldades no início da temporada. Sem o zagueiro, o time não tinha mais uma boa saída de bola como a de 2023. Além disso, a forma de jogar ficou marcada pelos adversários, e o Fluminense de Fernando Diniz não conseguiu deslanchar em momento algum.



E ainda ficou refém da conquista, já que, em muitos momentos no primeiro semestre, jogadores e técnicos não aceitavam as críticas pelas más atuações e as dificuldades de jogar. Foi comum responderem relembrando que era o mesmo time que havia sido campeão da Libertadores.



Mau momento dos titulares de 2023



A AMÉRICA É TRICOLOR! O FLUMINENSE FOOTBALL CLUB É CAMPEÃO DA CONMEBOL LIBERTADORES 2023! pic.twitter.com/0h1p61JlY0 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) November 4, 2023

Não era. Como resultado, foram apenas 6 pontos em 11 jogos no Brasileirão (1 vitória, 3 empates e 7 derrotas). Aos poucos o grupo passou a admitir os problemas, mas já era tarde. Com a lanterna, Fernando Diniz foi demitido, pondo fim ao estilo que marcou o título da Libertadores.



O mau momento envolveu quase todo o time de 2023. André ficou quase três meses sem jogar com uma lesão no joelho direito. Voltou, atuou em mais algum jogos e foi negociado com o Wolverhampton. Além do volante e de Nino, dois reservas também saíram: Marlon e Alexsander.



Já Felipe Melo foi para a reserva com Mano Menezes e é a quarta ou quinta opção na zaga. Keno amargou o banco por um bom tempo e voltou recentemente, sem grandes atuações. E Samuel Xavier não faz boa temporada, assim como Martinelli, que voltou a ser alvo de críticas e xingamentos da torcida.



Marcelo perdeu espaço e ainda rescindiu o contrato com ele. Seu substituto, Diogo Barbosa, não convence.

e ainda deixou o ambiente carregado que culminou num desentendimento com Mano Menezes no último jogo, no 2 a 2 com o Grêmio.

As quedas de Cano e John Kennedy



E os dois heróis da final contra o Boca Juniors também têm 2024 para esquecer. Germán Cano sofreu com problemas físicos e só marcou seis gols em 36 partidas, sendo atualmente reserva. Um desempenho muito diferente do Rei da América de 2023.



E John Kennedy voltou a ter problemas de comportamento desde o início do ano. Chegou a ser afastado, voltou, mas praticamente não joga. São três gols em 32 jogos, com média de apenas 36 minutos em campo.



Os únicos titulares que se salvam nesta temporada são Fábio, Ganso e John Arias, que vem sendo os destaques do time e mostram certa regularidade. Além deles, Lima, o 12º jogador naquela conquista, se firmou na equipe.