Mano e Marcelo se desentenderam no empate do Fluminense com o GrêmioReprodução

Publicado 02/11/2024 00:01

Rio - Clima pesado no Fluminense antes mesmo da equipe ceder o empate ao Grêmio na reta final da partida no Maracanã, nesta sexta-feira (1), pelo Brasileirão. Aos 45 minutos do segundo tempo, o técnico Mano Menezes se desentendeu com Marcelo à beira do gramado, empurrou o lateral e desistiu de colocá-lo em campo.

O experiente camisa 12 entraria no lugar do meia Lima. Quando Mano passava orientações, o jogador fez algum comentário que irritou o treinador. Logo em seguida, John Kennedy foi acionado e Marcelo retornou para o banco de reservas quando o Fluminense vencia por 2 a 1.

Aos 49 minutos, Arezo foi derrubado por Fábio dentro da área, pelo lado esquerdo, e o pênalti foi marcado. Reinaldo cobrou com categoria e deu números finais ao marcador.



Em entrevista coletiva após a partida, Mano Menezes explicou o episódio: "Ouvi uma coisa que não gostei e mudei de ideia."

