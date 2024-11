Fluminense conquistou o título do Brasileirão Sub-17 - Divulgação/Fluminense

Publicado 01/11/2024 20:42

Rio - Festa em Xerém com mais um título para as categorias de base do Fluminense. Nesta sexta-feira (1), no Allianz Parque, o Tricolor venceu o Palmeiras pelo placar de 2 a 0 e conquistou o bicampeonato do Campeonato Brasileiro Sub-17. Os gols foram marcados por Isaque e Wesley Natã.

Este foi o segundo título nacional do Fluminense na temporada com categoria sub-17. No dia 1/5, em Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira, o Tricolor venceu o São Paulo por 2 a 1 e levantou o troféu da Copa do Brasil. O primeiro Brasileirão da categoria vencido pelo clube das Laranjeiras foi em 2020.

Gols do jogo

O placar foi construído ainda na primeira etapa. Aos 25 minutos, Riquelme foi puxado dentro da área e, após análise do VAR, o pênalti foi assinalado. Isaque foi para a bola, perdeu, mas aproveitou no rebote e tocou para o fundo do gol.



Já na reta final, aos 49, Isaque encontrou bom passe para Wesley Natã. O atacante saiu frente a frente, driblou o goleiro e só tocou para aumentar a vantagem.

Trajetória

A campanha do Tricolor foi marcada por muita garra e confrontos difíceis na reta final. Na fase de grupos, caindo também no Grupo B assim como o Palmeiras, terminou na segunda colocação com 15 pontos - quatro vitórias, três empates e duas derrotas.



Com isso, avançou às quartas de final e pegou o rival Flamengo. No primeiro jogo, na Gávea, segurou o empate em 1 a 1 e levou a decisão para o Vale das Laranjeiras, em Xerém, onde venceu pelo placar de 2 a 0 e carimbou a vaga na semifinal.



O adversário foi o tradicional Santos, que deu trabalho no Rio de Janeiro e conquistou o empate em 2 a 2 para decidir em casa. Na Vila Belmiro, os Moleques de Xerém, comandados pelo técnico Felipe Canavan, venceram por 2 a 1 com gols de Isaque e Riquelme. Do outro lado da chave, o Palmeiras eliminou o Botafogo.