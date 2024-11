Mano Menezes, técnico do Fluminense, no jogo contra o Grêmio - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 02/11/2024 00:32 | Atualizado 02/11/2024 00:36

Rio - O Fluminense sofreu mais um gol no fim e ficou apenas no empate em 2 a 2 no Maracanã com o Grêmio na última sexta-feira (1), pela 32ª rodada do Brasileirão, em jogo marcado por reclamação contra a arbitragem, desentendimento entre Mano Menezes e Marcelo e muitos cartões amarelos aplicados, que prejudicarão a equipe na próxima semana. Em entrevista coletiva, Mano explicou a "treta" com o camisa 12 e lamentou o resultado dentro de casa.

A partida parecia tranquila no 2 a 1 e controlada por parte do Tricolor. Em uma bola lançada para a entrada da área, Arezo ganhou de Fábio e foi derrubado para arrumar o pênalti convertido por Reinado. Novamente nos acréscimos, o Fluminense cedeu pontos importantes na luta contra o rebaixamento.

"Tomamos a iniciativa, assumimos a responsabilidade, fizemos um bom jogo. Mas na hora do fechamento dele, uma bola longa, despretensiosa. No meio do trajeto, o jogador do Grêmio meio que se livrou da bola, jogou ela para dentro da área e o árbitro marcou o pênalti aí nessa nessa última bola do jogo e a gente toma o gol no finalzinho de novo e sai com esse sentimento de frustração porque o time jogou para merecer outro resultado", disse.

o mandou de volta para o banco de reservas. John Kennedy foi chamado. O técnico explicou o motivo do desentendimento com o camisa 12 e a opção pelo atacante. Aos 45 minutos, antes do gol do Grêmio, Marcelo entraria em campo, mas Mano Menezes não gostou de um comentário do jogador eJohn Kennedy foi chamado. O técnico explicou o motivo do desentendimento com o camisa 12 e a opção pelo atacante.

"Eu iria colocar Marcelo naquela hora, mas ouvi uma coisa que não gostei e mudei de ideia. Coloquei o JK na beirada, é um jogador de força para você ter uma saída. Sempre tivemos uma saída. Não acho que foi porque ele entrou que o time teve qualquer tipo de problema. Não é fácil entrar naquela hora do jogo, você sabe disso, é um fechamento do jogo. Ele, aliás, não estava entrando para resolver problema nenhum, ele estava entrando para manter aquilo que a gente estava tendo. E faltava dois, três minutos para acabar o jogo. Naquela hora quando você entra, você entra pra fechar o jogo, não tem jeito, né?", afirmou.

O alto número de cartões amarelos deixou destaques da equipe fora do duelo com o Internacional, na próxima sexta-feira (8). Fábio, Thiago Santos, Kauã Elias, PH Ganso e Jhon Arias estão suspensos devido à terceira advertência. Desses, Fábio, Thiago e Arias por reclamação no momento do pênalti assinalado em Arezo - além desses, Felipe Melo, no banco, foi expulso.

"A arbitragem foi muito rigorosa com os cartões, porque o árbitro também tem que entender o momento da marcação da penalidade máxima se colocar no lugar dos jogadores. (...) Ele se preocupa mais com a orientação de cumprir rigorosamente a orientação de captar bem. Porque se ele se apitasse bem, ele tinha visto a falta em Kauã no primeiro tempo, que foi escandalosa na entrada da área. Kauã girou em cima do zagueiro e ia entrar na área, e isso ele não viu. Para isso, eles são bons, mas para outras coisas, eles não são tão bons assim."

Com o resultado, o Tricolor das Laranjeiras ficou com 37 pontos na tabela de classificação, ocupando a mesma 12ª colocação e podendo ser ultrapassado e colar novamente na zona de rebaixamento ao fim da rodada. A equipe volta a campo na próxima sexta-feira (8), fora de casa, contra o Internacional.

Confira outras respostas de Mano Menezes:

Expulsão de Felipe Melo por protesto contra a arbitragem

"A indignação é um somatório do momento, da frustração que você traz junto, você leva junto. É um lance em que o jogador joga a bola de cabeça... Ele e o Fábio, a trombada seria inevitável, né? Mas o Fábio estava com a perna aberta. Então eu acho que a gente também tem que entender que por mais duro que seja, por mais necessário que seja, o Fábio ampliou o corpo, né? E o árbitro marcou. Talvez poderíamos reclamar do excesso de acréscimo, que num jogo em que a gente jogou o tempo inteiro e não tinha razão nenhuma de ter oito minutos, mas acho que a arbitragem muito confusa durante todo o tempo, errou bastante, né? Acho que na penalidade máxima ele acertou."

Jhon Arias

"O Arias fez um bom jogo do início ao fim. É um jogador que iniciou bem levando vantagem pelo lado. Aliás, a gente iniciou bem o jogo levando vantagem pelos dois lados. Pelo lado esquerdo também. Uma passagem de jogo e se juntando com Lima, se juntando com o Ganso, às vezes quando caiu pra cá, e Keno, abrindo o corredor pra gente usar. A gente foi bem dos dois lados. E Arias é um jogador acima da média. A gente sabe disso, você sabe disso. Acho que é uma unanimidade aí no futebol brasileiro. E todos os méritos são dele. E vamos contar com ele aí na reta final."

Desfalques para a próxima rodada

"Pelo jogo em si, é óbvio que nós teremos desfalques importantes, mas uma hora eles iriam acontecer. Não é normal acontecer todos ao mesmo tempo. Perdemos o Ganso no finalzinho do primeiro tempo por reclamação, teve o lance do Fábio e aí o pênalti. Eu nem sei se o pênalti era para ser marcado com cartão. Não entendo muito esse critério. Foi uma bola disputada. Fábio não fez uma falta depois de ter sido batido, então acho que a penalidade máxima já era o suficiente. E aí um pouco de inconformidade nossa na hora, o que eu entendo, pela frustração de tudo junto. Agora vamos ter que resolver com o grupo, como sempre é quando você tem as ausências. Acho que a gente tem jogadores no grupo capazes de a equipe estar forte para fazer o melhor."