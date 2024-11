Thiago Silva volta a ser opção no Fluminense após um mês - Pablo Porciuncula/AFP

Publicado 01/11/2024 19:20 | Atualizado 01/11/2024 19:25

Rio - O Fluminense divulgou a lista de relacionados para o duelo com o Grêmio, às 21h (de Brasília) desta sexta-feira (1º), no Maracanã, com uma novidade. Thiago Silva está de volta após ficar um mês de fora por conta de uma lesão no calcanhar esquerdo.

O zagueiro desfalcou a equipe nos últimos cinco jogos após sofrer uma lesão no calcanhar esquerdo em setembro, contra o Atlético-MG, pela partida de ida das quartas de final da Libertadores. Na volta, em Belo Horizonte, ele atuou no sacrifício e a situação se agravou. Nas últimas semanas, ele vinha fazendo trabalhos físicos, mas as dores ainda o incomodavam.

Outros retornos são os de Felipe Melo, Nonato e Renato Augusto. O trio não viajou com a delegação tricolor para Salvador , quando, no último sábado (26), a equipe comandada por Mano Menezes foi derrotada por 2 a 1 para o Vitória.

John Kennedy também volta a ser relacionado após ficar de fora dos últimos dois jogos por opção técnica. O uruguaio Facundo Bernal, que cumpriu suspensão na última rodada, regressa.

A ausência, no entanto, fica por conta do zagueiro Ignacio, que foi poupado da partida por dores no joelho esquerdo.

Atualmente, o Fluminense ocupa a 13ª posição, com 36 pontos, dois de vantagem sobre o Red Bull Bragantino, primeiro time dentro da zona.