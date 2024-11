Torcida do Fluminense irá comparecer, mais uma vez, em bom número no Maracanã - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 31/10/2024 19:23

Rio - O Fluminense terá presença em peso de seu torcedor para o duelo com o Grêmio na sexta (1º), no Maracanã, às 21h (de Brasília), pelo Brasileirão. Serão mais de 30 mil torcedores garantidos nas arquibancadas, segundo o clube carioca.

MIL JUNTOS! VAMOS LOTAR A NOSSA CASA, TRICOLOR! É DECISÃO NO MARACANÃ!



É A HORA DE VOCÊ GARANTIR O SEU >> https://t.co/ZNwJtvez1R pic.twitter.com/sSPEglEnAj — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 31, 2024

A partida é fundamental, já que é contra um adversário direto na briga para escapar do rebaixamento. Após A partida é fundamental, já que é contra um adversário direto na briga para escapar do rebaixamento. Após a derrota por 2 a 1 para o Vitória, no último sábado (26) , o Tricolor viu sua distância para o Z4 diminuir — atualmente a vantagem é de dois pontos.

A equipe comandada por Mano Menezes, além do duelo com os gaúchos, terá mais seis compromissos até o final do Brasileirão, sendo três sob seus domínios, contra Fortaleza, Criciúma e Cuiabá. Portanto, para conseguir eliminar de vez o fantasma do rebaixamento, o clube carioca precisará fazer valer o fator casa.