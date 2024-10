Felipe Melo, zagueiro do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 29/10/2024 13:01

se aposentará no fim de 2025, Felipe Melo já começou a planejar sua vida longe dos gramados. O zagueiro do Fluminense está negociando uma parceria para comprar a SAF do Americano, tradicional time do interior do Rio. A informação foi dada primeiramente pelo "ge". Rio - Após anunciar que, Felipe Melo já começou a planejar sua vida longe dos gramados. O zagueiro doestá, tradicional time do interior do Rio. A informação foi dada primeiramente pelo "ge".

A ideia é que Felipe invista na SAF junto de outros empresários, mas não tenha participação direta no dia a dia do Americano. O defensor planeja dedicar seu tempo à carreira de treinador após pendurar as chuteiras.

Atualmente, o clube de Campos, no norte do estado do Rio, disputa a Série A2 do Campeonato Carioca. Neste ano, terminou o torneio na 10ª colocação e não conseguiu o acesso à elite.

Caso feche a negociação, não será a primeira vez que Felipe investe em negócios no futebol. Em 2017, quando ainda defendia o Palmeiras, uma empresa dele assumiu a gestão do time Palm Beach Suns FC, dos Estados Unidos.

No caso do Americano, Felipe e uma empresa associada estão resolvendo os trâmites burocráticos para investir na SAF. O clube campista iniciou o processo para se transformar em Sociedade Anônima de Futebol no início do ano passado.