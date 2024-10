Fluminense, de Mano Menezes, ainda vive situação delicada - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 29/10/2024 15:37 | Atualizado 29/10/2024 15:38

Rio - A derrota para o Vitória, em Salvador, foi bem ruim para o Fluminense na disputa pela permanência na Série A. Além do tropeço contra um adversário direto, o Tricolor viu outros adversários vencerem. Com isso, seu risco de queda para a Série B dobrou após o fim da 31ª rodada do Brasileiro.

De acordo com informações do portal "Infobola", o Fluminense saiu de 7% para 14% de possibilidades de rebaixamento. O Tricolor faz quatro dos sete jogos que ainda restam em casa e precisa de três vitórias para chegar ao "número mágico" de 45 pontos.

Além da derrota, alguns resultados foram bem ruins para o Fluminense. Grêmio, Athletico-PR e Corinthians venceram. O clube gaúcho e o Criciúma, que empatou com o São Paulo, ultrapassaram o clube carioca, que agora ocupa a 13ª colocação na tabela da competição.

Na próxima rodada, o Flu tem mais uma "final" pela frente contra o Grêmio, no Maracanã. Uma vitória fará com que o clube carioca ultrapasse novamente o rival, e também poderá fazer com que o Tricolor aumente sua distância para o Z-4, que atualmente é de apenas dois pontos.