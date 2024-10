Gabriel Fuentes em treino do Fluminense - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 31/10/2024 08:30

Rio - Reforço para a lateral esquerda, Gabriel Fuentes, de 27 anos, não conquistou o espaço esperado pelo Fluminense na temporada. A situação do colombiano pode, inclusive, modificar o planejamento do clube carioca para o ano que vem em relação a posição.

O clube das Laranjeiras desembolsou algo em torno de 1,2 milhão de dólares (cerca de R$ 6,6 milhões na cotação da época) para tirar Fuentes do Junior Barranquilla. A confiança no jogador foi tanta que o Fluminense não se incomodou com o fato do lateral não poder disputar a Libertadores, já que na ocasião, o Tricolor ainda estava vivo na competição.

Porém, Gabriel Fuentes não conquistou o espaço esperado. Ele atuou em apenas três partidas e com pouco minutagem. Nos jogos em que esteve em campo não teve bom rendimento o que fez com que ele se tornasse apenas a terceira opção para o setor, atrás de Diogo Barbosa e Marcelo.

O período de adaptação ao futebol brasileiro é considerado natural, mas se esperava que Fuentes ao menos se firmasse como reserva da posição, à frente de um dos dois laterais que já estavam no clube. Com essa situação, o Fluminense poderá renovar o contrato com Diogo Barbosa e Marcelo, ficando com três jogadores para o setor em 2025.