Rio - O retorno do zagueiro Thiago Silva, de 40 anos, aos gramados está bastante perto. De acordo com informações do portal "Trivela", o veterano treinou sem problemas nesta semana, e tem boas chances de encarar o Grêmio, nesta sexta-feira, no Maracanã, pelo Brasileiro.

Thiago Silva não entra em campo há mais de um mês. O zagueiro sofreu uma lesão no calcanhar esquerdo na vitória do Fluminense sobre o Atlético-MG, no Maracanã, no dia 18 de setembro, pelas quartas de final da Libertadores, e atuou no sacrifício uma semana depois no jogo de volta, agravando sua contusão.

Outro jogador que deve ter condições de jogo é o volante Nonato. Ele sofreu uma fratura no nariz na derrota para o Botafogo no Maracanã por 1 a 0, no dia 21 de setembro, e já treinou sem a máscara que vinha utilizando nas últimas semanas.

O Fluminense volta aos gramados nesta sexta-feira contra o Grêmio, no Maracanã. A partida é considerada decisiva para o clube carioca na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.