Thiago Silva não joga há mais de um mêsMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 31/10/2024 12:47

Rio - Apesar de Thiago Silva vir participando dos treinamentos do Fluminense nesta semana, a escalação do zagueiro contra o Grêmio ainda é incerta. De acordo com informações do portal "Trivela", uma conversa do defensor com Mano antes da partida deverá definir se o veterano irá ou não para campo, nesta sexta-feira.

A cautela do Fluminense é porque a escalação de Thiago Silva no dia 25 de setembro contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, agravou a lesão no calcanhar esquerdo do zagueiro. Com isso, o Tricolor quer evitar um novo prejuízo que faça o ídolo não atuar mais em 2024.

Thiago Silva vem mostrando evolução a cada dia e a partida de sexta-feira é considerada uma "final" na luta contra o rebaixamento. Apesar disso, Mano Menezes só deverá escalá-lo, caso sentir que o zagueiro tem plenas condições de ir para campo contra o clube gaúcho.

Desde que voltou ao Fluminense, Thiago Silva entrou em campo em 13 jogos e fez um gol. Caso tenha condições de jogo, ele será titular contra o Grêmio ao lado de Thiago Santos. Caso o camisa 3 não atue, Mano deverá optar entre Manoel e Ignácio para o duelo desta seta-feira.