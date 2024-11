Thiago Silva não joga pelo Fluminense desde 25 de setembro - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 01/11/2024 08:30

Rio - Sem atuar desde o dia 25 de setembro, o zagueiro Thiago Silva, de 40 anos, segue sentindo dores no calcanhar esquerdo. O defensor participou de todas as atividades nesta semana, ao lado do elenco do clube carioca, mas ainda não está com 100% das suas condições. As informações são do portal "Trivela".

O zagueiro se lesionou no dia 18 de setembro, no jogo de ida das quartas de final da Libertadores contra o Atlético-MG. Ele fez tratamento intensivo para estar em campo na partida seguida, em Belo Horizonte, e sua participação no jogo agravou sua lesão.

Thiago Silva é um dos principais jogadores do elenco do Fluminense e sua chegada mudou totalmente o sistema defensivo do clube carioca, que era um dos piores do Brasileiro e se tornou um dos mais bem avaliados com a sua presença.

Desde que retornou ao clube carioca no meio desde ano, o zagueiro entrou em campo em 13 jogos pelo Fluminense e anotou um gol, contra o Grêmio, nas oitavas de final da Libertadores.