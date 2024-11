Isaque e Riquelme Felipe fazem dupla de sucesso no Fluminense sub-17 - Leonardo Brasil / Fluminense

Publicado 01/11/2024 07:00

final do Campeonato Brasileiro Sub-17, contra o Palmeiras, nesta sexta-feira (1) às 18h30, no Allianz Parque, e pode coroar uma geração promissora. A 'Esquadrilha 07' já conquistou a Copa do Brasil em 2024 e é vista com muito otimismo para o futuro. Entre as promessas está a dupla formada por Isaque e Riquelme Felipe, com tanta sintonia dentro e fora de campo que é conhecida no clube como novo Casal 20. Fluminense disputa a, e pode coroar uma geração promissora. A 'Esquadrilha 07' já conquistou a Copa do Brasil em 2024 e é vista com muito otimismo para o futuro. Entre as promessas está a dupla formada por Isaque e Riquelme Felipe, com tanta sintonia dentro e fora de campo que é conhecida no clube como novo Casal 20.

Ao contrário de Washington e Assis, contratados junto ao Athletico-PR para fazerem história no Tricolor na década de 80, os jovens de 17 anos cresceram no clube. Os dois chegaram às divisões de base aos 10 anos e jogaram juntos em várias categorias, o que ajuda no entrosamento, assim como terem gostos em comum.

Os dois têm Neymar como referência, por exemplo. Mas também preferências próprias no futebol. Isaque cita Ronaldinho Gaúcho pelas características em campo, e o amigo aponta Rivaldo, por achar que tem estilo parecido.



"Isaque e eu somos muito unidos. Sabemos dos nossos objetivos, conversamos muito sobre nossos planos e, juntos, colocamos em prática o que temos de bom. Um sempre tenta procurar o outro e ajudar a equipe", conta Riquelme.



"Jogamos juntos desde muito novos, na mesma posição. Então acho que somos atletas inteligentes, bastante entrosados e que se entendem bem", completa Isaque.



Casal 20 como inspiração

Quando Washington e Assis jogavam pelo Fluminense, as duas jovens promessas ainda estavam longe de nascer. Os dois são de 2007, mas conheceram a história da dupla na base tricolor e não escondem o desejo de repetir o sucesso.



"Sei que é uma responsabilidade muito grande ser apontado como o 'Casal 20' da nova geração. Que, se Deus quiser, possamos nos tornar ídolos da nossa torcida maravilhosa", diz Isaque.



"Só ouço coisas boas sobre os dois e espero que também possamos fazer história no Fluminense como dupla", afirma Riquelme.

Sonho reeditar a dupla nos profissionais



Mas para isso, eles ainda buscam o primeiro passo nos profissionais. Os dois já participam de treinos com os e a tendência é que sejam integrados ao elenco em 2025. Enquanto isso, jogam pelo sub-17 e pelo sub-20, além de terem convocações para a seleção brasileira de base.

Nas duas categorias, Riquelme Felipe disputou 40 jogos pelo Fluminense nesta temporada e marcou 18 gols. "Estamos trilhando nosso caminho juntos, indo para a Seleção e decidindo jogos, então creio que podemos, um dia, atuar no profissional, sempre buscando ajudar a equipe".



Já o companheiro marcou 13 vezes em 37 partidas. "Trabalhamos muito, dando o nosso melhor para, quando chegarmos no profissional, ajudarmos a equipe juntos, assim como fazemos aqui em Xerém".



A final do Brasileiro Sub-17



Os dois foram determinantes para o Tricolor chegar à final do Brasileiro Sub-17: cada um marcou um gol de pênalti na virada sobre o Santos, na semifinal.

Eles também se destacaram na conquista inédita da Copa do Brasil da categoria. Isaque foi o artilheiro, com seis gols, e quem mais deu assistências, quatro. Logo atrás ficou Riquelme, que marcou cinco vezes.

E agora terão a missão de levar o clube a um difícil desafio pelo bicampeonato (foi campeão em 2020), já que terá pela frente o invicto Palmeiras (11 vitórias e 2 empates em 13 jogos), atual bicampeão.



"Nossa geração é muito boa e unida. Não é à toa que estamos sempre em finais, disputando títulos, com pé no chão e humildade. Vamos para cima, para, se Deus quiser, ganhar o Brasileiro e coroar nosso ano", avisou Riquelme.



"Nosso grupo é muito unido e trabalha bastante. Estamos com a cabeça boa, sabendo o que devemos fazer, e espero que possamos sair de lá campeões para entrarmos para a história desse lindo clube", completou Isaque.