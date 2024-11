Thiago Santos disputa jogada com John Kennedy em treino do Flu - Lucas Mercon / Fluminense

Thiago Santos disputa jogada com John Kennedy em treino do FluLucas Mercon / Fluminense

Publicado 01/11/2024 13:50

Rio - Contratado pelo Fluminense no meio do ano passado, Thiago Santos, de 35 anos, chegou ao clube carioca debaixo de muitas críticas. Após um começo irregular, o jogador, que é volante de origem, e atualmente atua como zagueiro, é um dos poucos atleta do elenco, que pode enxergar em 2024 um ano positivo. Ao analisar sua trajetória no Tricolor, o veterano relembrou a situação complicada que vivia quando chegou ao clube.

"O Fluminense me abriu as portas, e procuro sempre defender essas cores ao máximo. Claro que não tenho a qualidade de um Ganso, um Lima, mas tenho vontade para caramba e o desejo de fazer meu melhor a cada jogo. Todo jogador fica feliz de ter seu nome exaltado no estádio. (...) Não é um elogio que vai te fazer melhor, mas não é a crítica que vai te fazer pior", disse em entrevista ao "GE".

Em relação a posição atual, Thiago Santos admitiu que tem demonstrado um rendimento melhor como zagueiro, que como volante. O veterano afirmou que pretende atuar mais recuado até o fim da sua carreira.

"Cheguei aqui como volante, todo mundo sabe. O Diniz conversou comigo, perguntou se não seria melhor eu dar um passo atrás e jogar de zagueiro, então agradeço bastante a ele. Consegui me adaptar muito bem (...) No esquema que o Diniz joga, jogar de volante é muito difícil. Tínhamos o André, o Martinelli. Ele achou que eu estava tendo um pouco de dificuldade, eu também senti. Achei tranquilo, até porque na zaga você está sempre de frente, para mim foi mais fácil de jogar. Para mim, está muito melhor jogar de zagueiro. Espero continuar ali atrás tranquilo", contou.