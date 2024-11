Torcida do Fluminense faz festa nas arquibancadas do Maracanã - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 01/11/2024 15:16

Rio - O Fluminense terá um mês recheado de jogos importantes para se livrar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A boa notícia é que mais da metade deles será no Maracanã, onde o clube contará com o apoio da torcida nas arquibancadas.

Primeiro, o Tricolor entra em campo nesta sexta-feira (1), às 21h (de Brasília), diante do Grêmio, em confronto direto na luta contra a degola.



Depois, na semana do dia 20, o time comandado por Mano Menezes receberá o Fortaleza, e, logo depois, o Criciúma - que também está na briga na parte de baixo da tabela.



Neste momento, o time ocupa a 13ª posição, com 36 pontos, dois de vantagem sobre o Red Bull Bragantino, primeiro time dentro da zona.

Jogos fora de casa



Para tentar somar pontos longe do Rio de Janeiro e fugir o quanto antes do rebaixamento, o Fluminense terá, provavelmente, dois confrontos neste mês. A equipe carioca visitará o Internacional no Beira-Rio, no dia 8, e tende a enfrentar o Athletico-PR, na Ligga Arena, nos últimos dias de novembro.



O duelo com o Furacão ainda não tem data definida pela CBF.

Reta final em dezembro

No último mês de 2024, o Tricolor disputará dois jogos, sendo um deles como mandante. O adversário no Maraca será Cuiabá, atual 19º colocado, com 27 pontos - sete de desvantagem para o Athletico-PR, primeiro fora do Z-4.



Para fechar o ano, pegará o Palmeiras, no Allianz Parque, na 38ª rodada do Brasileirão.