Autor de um gol do Fluminense contra o Grêmio, Kauã Elias recebe a marcação de Jemerson - Lucas Merçon/Fluminense

Autor de um gol do Fluminense contra o Grêmio, Kauã Elias recebe a marcação de JemersonLucas Merçon/Fluminense

Publicado 01/11/2024 23:25

Rio - O Fluminense deixou o gramado do Maracanã nesta sexta-feira (1), contra o Grêmio, no empate em 2 a 2, lamentando mais uma vez um gol sofrido no fim e revoltado com a arbitragem. Autor de um dos gols do Tricolor no jogo, o jovem atacante Kauã Elias foi ríspido ao reclamar do pênalti sofrido por Arezo aos 49 do segundo tempo, pelo goleiro Fábio, e criticou Matheus Delgado Candançan, árbitro do duelo.

"É um empate que a gente sabe que é para acontecer. Essas coisas acontecem sempre contra a gente. Já vem se repetindo diversas vezes, ele é o mesmo árbitro que deu pênalti contra o Cruzeiro. Contra o Fluminense sempre prevalece um outro time. Quando é o Fluminense não importa quem está do outro lado, é sempre outro time que vai dar vantagem, que vão dar um pênalti, uma falta... A gente tem que rever isso", disse, em entrevista ao "sportv" após o jogo.

No lance, Fábio saiu atrasado do gol e se chocou com o atacante uruguaio, que havia se antecipado e driblado para tentar o gol de empate. Reinaldo cobrou o pênalti com categoria e deixou tudo igual.

Kauã Elias mostrou revolta com o que, na sua visão, é uma sequência de erros de arbitragem contra o Fluminense. O jogador relembrou o afastamento de árbitros do quadro da CBF no último fim de semana.

"No jogo passado foram afastados quatro árbitros por causa disso. Então não está certo, não é normal isso. Isso não pode acontecer. Então a gente tem que rever isso aí, porque é sempre contra a gente, sempre sofre, é sempre a gente que perde um ponto, que perde três pontos, isso não pode acontecer", concluiu.

Com o resultado, o Tricolor das Laranjeiras ficou com 37 pontos na tabela de classificação, ocupando a mesma 12ª colocação e podendo ser ultrapassado e colar novamente na zona de rebaixamento ao fim da rodada. A equipe volta a campo na próxima sexta-feira (8), fora de casa, contra o Internacional.