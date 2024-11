Felipe Melo fazendo gesto e indicando 'roubo' contra o Fluminense - Reprodução/sportv

Publicado 01/11/2024 23:37 | Atualizado 01/11/2024 23:38

Rio - Os protestos contra o árbitro Matheus Delgado Candançan marcaram o empate do Fluminense em 2 a 2 com o Grêmio, nesta sexta-feira (1). Na reta final da partida, em ação que escancarou revolta, Felipe Melo foi expulso ao fazer um gesto indicando que o pênalti marcado para o Grêmio, que gerou o gol de empate da equipe gaúcha, teria sido roubo.

"O Fluminense está sendo roubado", gritou Felipe Melo, virando em direção aos torcedores.

Felipe Melo saiu do banco de reservas e foi em direção ao quarto árbitro Paulo Henrique Schleich Vollkopf reclamando acintosamente. Candançan interrompeu a partida após o gol de Reinaldo e aplicou o cartão vermelho para o zagueiro do Fluminense.

De acordo com o site "ge", ao término do duelo e protestos em campo, jogadores e membros da comissão técnica liderada por Mano Menezes partiram para cima de Matheus Candançan no túnel que dá acesso aos vestiários do Maracanã,

Felipe Melo, do Fluminense, protestou fazendo sinal de "roubo" após o pênalti marcado para o Grêmio e acabou sendo expulso do banco de reservas.



@sportv | @canalpremiere | @geglobo pic.twitter.com/Kr40GbG5ty — Planeta do Futebol (@futebol_info) November 2, 2024