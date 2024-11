Matheus Delgado Candançan foi o árbitro de Fluminense 2 x 2 Grêmio - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Matheus Delgado Candançan foi o árbitro de Fluminense 2 x 2 GrêmioMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 02/11/2024 00:51

Rio - Após a coletiva do técnico Mano Menezes sobre o empate do Fluminense em 2 a 2 com o Grêmio, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro , o presidente Mário Bittencourt assumiu o microfone e fez duras críticas ao árbitro Matheus Delgado Candançan. O mandatário do Tricolor foi além no protesto, evitou falar em qualidade da arbitragem e apontou má fé na condução do duelo.

"No jogo de sábado, contra o Vitória, escrevi um texto no Instagram, dizendo que minha preocupação era com o futebol brasileiro. O nível de ruindade é muito grande. Não há uma rodada sequer que a gente não tenha erros absurdos e grosseiros com relação a quase todos os clubes", iniciou Mário.

"Mas no jogo de hoje eu vou ousar discordar do que eu escrevi. E não estou falando do pênalti. Acho até discutível, mas acho que foi pênalti. Mas você tirar cinco jogadores titulares de um time com cartões amarelos para um confronto que a gente tem na semana que vem é má intenção. O que aconteceu hoje aqui foi má intenção. E não tenho nenhum problema em dizer isso publicamente, porque já disse para ele e mandei colocar na súmula", protestou.

O presidente não respondeu perguntas de jornalistas, apenas se pronunciou e não comentou sobre o desentendimento entre Mano Menezes e Marcelo à beira do gramado . Seu foco era protestar contra Matheus Delgado Candançan, que, na sua opinião "fez o serviço bonitinho" ao aplicar cartões amarelos em atleta pendurados

"Hoje, só o Fluminense jogou, sem demérito ao Grêmio, que é um grande time, a gente sabia que era um confronto muito difícil. A gente sofre 1 a 0, vira o jogo, limpa a mente, jogando uma grande partida. Em momento algum, o Fluminense atrasou o jogo, fez cera, não tivemos uma intervenção do VAR no jogo, e ele deu oito minutos de acréscimo no segundo tempo com a nítida intenção de deixar o jogo correr mais tempo. E dentro desses oito minutos, após o pênalti, que salvo engano foi aos 50, ele tira o Fábio, o Thiago Santos, o Ganso, o Arias e o Kauã Elias. Fez o serviço bonitinho, tirou o goleiro, um zagueiro, um meia e os dois atacantes principais do Fluminense", reclamou.

Com o resultado, o Tricolor das Laranjeiras ficou com 37 pontos na tabela de classificação, ocupando a mesma 12ª colocação e podendo ser ultrapassado e colar novamente na zona de rebaixamento ao fim da rodada. A equipe volta a campo na próxima sexta-feira (8), fora de casa, contra o Internacional.