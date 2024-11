Juntos, Felipe Melo e Marcelo conquistaram três títulos pelo Fluminense - Divulgação / Fluminense FC

Publicado 02/11/2024 18:02

"Ídolo querido, obrigado por tudo. Para sempre na história do Fluminense", escreveu o camisa 30.

Publicação de Felipe Melo nas redes sociais Reprodução / Instagram @felipemelo

O defensor retornou ao Tricolor no início do ano passado. Ao todo, entrou em campo 68 vezes, fez cinco gols e deu três assistências.

Juntos, Marcelo e Felipe Melo, além de um Campeonato Carioca, conquistaram dois títulos inéditos: a Libertadores da América e a Recopa Sul-Americana.

O que aconteceu entre Mano e Marcelo

Aos 45 minutos do segundo tempo, o técnico Mano Menezes se desentendeu com Marcelo à beira do gramado, empurrou o lateral e desistiu de colocá-lo em campo.



O camisa 12 entraria no lugar do meia Lima. Quando Mano passava orientações, o jogador fez algum comentário que irritou o treinador. Logo em seguida, John Kennedy foi acionado e o defensor retornou para o banco de reservas quando o Fluminense ainda vencia por 2 a 1.

Em entrevista coletiva após o confronto, o comandante reforçou que o problema seria resolvido internamente, sem dar detalhes . Neste sábado (2), Marcelo rescindiu contrato com o clube carioca.