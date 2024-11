Mano e Marcelo se desentenderam no empate do Fluminense com o Grêmio - Reprodução

Publicado 02/11/2024 10:47

O 'Diário As' apontou uma "bagunça monumental" no momento da substituição. A publicação também afirmou que Marcelo está "com problemas" e "passando por um período obscuro na carreira", já que é reserva no Fluminense.

"Aquele que fez história nas fileiras do Real Madrid vive atualmente um pesadelo no Fluminense", completa.



Por outro lado, o jornal 'Marca', de Madri, saiu em defesa do lateral e classificou a atitude de Mano como desrespeitosa. Além disso, fez o questionamento que todos se perguntam: "O que ele disse ao treinador?".

O Relevo publicou o ocorrido como "discussão nervosa" e que acabou como castigo ao jogador por não entrar aos 44 minutos. Jornais de Portugal e Argentina também citaram a cena constrangedora.

O que disse Mano

seria resolvido internamente. Em entrevista coletiva, Mano Menezes admitiu que Marcelo falou algo que ele não gostou . O treinador não deu detalhes sobre o problema e avisou que

"Eu iria colocar Marcelo naquela hora, mas ouvi uma coisa que não gostei e mudei de ideia. Coloquei o JK na beirada, é um jogador de força para você ter uma saída", disse o técnico.