Mano e Marcelo se desentenderam no empate do Fluminense com o Grêmio - Reprodução

Mano e Marcelo se desentenderam no empate do Fluminense com o GrêmioReprodução

Publicado 02/11/2024 13:52

Isso aconteceu em 2011 e Marcelo ficou fora da Copa América, após polêmica lesão e troca de declarações pela imprensa. Além disso, Mano confirmou ter recebido um e-mail enviado erroneamente por Marcelo, que era endereçado ao Real Madrid no qual avisava 'ter se livrado" da Seleção.



"A ausência dele engloba tudo que se pensa sobre postura para estar na Seleção. Não quer dizer que isso não possa ser corrigido, mas, para mim, a coisa mais importante no futebol é vestir a camisa da Seleção e quero que todos os jogadores sintam isso", disse o treinador ao SporTV na época.



"Apoio-me em fatos. Algumas coisas que eu vi comprovaram o que estávamos pensando. Ninguém pega e abre mão de um jogador que está jogando como ele vem jogando, simplesmente porque não tem simpatia. As questões são mais sérias e mais responsáveis".



O que aconteceu



Em fevereiro daquele ano, Marcelo ficou no banco na derrota da Seleção para a França, mas seria titular contra a Escócia. Só que ele alegou estar com dores nas costas, após um choque durante o treino, e foi cortado. Uma semana depois já treinou no Real Madrid.

Após a partida, Mano afirmou que "existem jogadores mais sensíveis do que outros às lesões", sem citar diretamente o lateral, que retrucou dias depois, após voltar a jogar.



"Quem tem boca fala o que quer. Não posso chegar e bater de frente com o treinador. Se ele acha que eu sou sensível é um problema dele. Se estou bem, jogo. Se não estou bem, não jogo", disse ao ge.



Mano confirmou que o e-mail na sequência confirmou as suspeitas que tinha, mas não revelou qual era o teor da mensagem, nem confirmou a informação que circulou.



Apesar das rusgas, Marcelo voltou a ser convocado nos amistosos após a Copa América. Ele defendeu-se:



"Pode até parecer que é falta de vontade, mas eu quero sempre estar na Seleção e ajudar os meus companheiros. Sirvo a Seleção desde a base, com viagens longas, e agora que é o melhor não vou ter vontade de vir? Não é da minha pessoa pedir dispensa da Seleção".