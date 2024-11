Douglas Costa e Marcelo em treino do Fluminense - Marcelo Golçalves/Fluminense

Publicado 02/11/2024 21:03

Rio - Outro jogador que deixou o Fluminense em rescisão de contrato, Douglas Costa saiu em defesa do lateral-esquerdo Marcelo, que rompeu seu vínculo com o Tricolor neste sábado (2) . O atacante comentou na publicação do clube exaltando o ex-companheiro de seleção brasileira.

"Marcelo é relíquia! O resto é história!", escreveu Douglas Costa, que recebeu respostas de torcedores.

"Você? Digno de pena. Rebaixou o Grêmio na sua passagem e foi um dos responsáveis por deixar a gente onde estamos, com sua saída o time melhorou muito", esbravejou um Tricolor na rede social Instagram.

Douglas Costa, por sua vez, foi contratado pelo Fluminense no início da temporada, mas pouco jogou e rescindiu com o clube no mês de julho.