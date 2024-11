Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt ficou indignado com a arbitragem no Maracanã - Marcelo Goncalves / Fluminense

Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt ficou indignado com a arbitragem no MaracanãMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 02/11/2024 12:13

citou na súmula do jogo que sofreu ataques de jogadores, dirigentes e do presidente do

O árbitro Matheus Delgado Candançando Fluminense , Mário Bittencourt, após o empate em 2 a 2 com o Grêmio . Entretanto, afirmou que só identificou o mandatário do Tricolor, que o teria chamado de ladrão.

"Proferiu as seguintes palavras para a equipe de arbitragem: 'vocês são horrorosos, nunca mais vão apitar aqui. Vagabundo, ladrão, sem vergonha. E pode me relatar, quero ver acontecer alguma coisa comigo'", escreveu na súmula.



acusou o árbitro de estar mal-intencionado.

Após a partida, Mário concedeu uma coletiva para criticar a arbitragem de Candançan. E contou que

"Discutível, mas acho que foi pênalti. Mas você tirar cinco jogadores titulares de um time com cartões amarelos para um confronto que a gente tem na semana que vem é má intenção. O que aconteceu foi má intenção. E não tenho nenhum problema em dizer isso publicamente, porque já disse para ele e mandei colocar na súmula", protestou.



Felipe Melo pode pegar gancho no STJD



Além do presidente tricolor, o árbitro também citou os gestos de roubo feitos por Felipe Melo, após a marcação de pênalti a favor do Grêmio, que resultou no empate em 2 a 2.



Antes, o zagueiro foi expulso por "sair do banco de reservas e vir em minha direção aplaudindo as decisões da arbitragem de maneira irônica e desrespeitosa".

Diante dos relatos, tanto jogador quanto dirigente serão denunciados pela Procuradoria do STJD e podem pegar suspensão.



Outro motivo de reclamação da torcida, os oito minutos de acréscimos foram explicados: "devido a substituições realizadas, reposição de bola e atendimento de atletas supostamente lesionados".





Veja na íntegra as citações na súmula



"Aos 54 minutos do segundo tempo, expulsei diretamente o atleta número 30 do Fluminense, por sair do banco de reservas e vir em minha direção aplaudindo as decisões da arbitragem de maneira irônica e desrespeitosa. Após a expulsão, o referido atleta virou-se para a torcida e fez um gesto com as mãos insinuando um roubo e proferindo as seguintes palavras: 'o Fluminense está sendo roubado'".



"Após o término da partida, quando a equipe de arbitragem se dirigia ao vestiário, vários jogadores, diretores e outras pessoas com a camisa do Fluminense reclamaram acintosamente contra as decisões da arbitragem, sendo possível identificar o sr. Mario Bittencourt, presidente do Fluminense F.C., que proferiu as seguintes palavras para a equipe de arbitragem: "vocês são horrorosos, nunca mais vão apitar aqui, vagabundo, ladrão, sem vergonha, e pode me relatar, quero ver acontecer alguma coisa comigo".