Marcelo encerra a segunda passagem pelo Fluminense com três títulos, mas saindo pela porta dos fundos - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 03/11/2024 14:09

maioria dos comentários na postagem do Tricolor no X e no Instagram foram favoráveis ao fim do vínculo após o A rescisão de contrato entre Fluminense e Marcelo, no sábado (3), repercutiu nas redes sociais. Aapós o desentendimento com Mano Menezes

Alguns citaram o ego do lateral outros reclamaram da postura dele ou de seu desempenho em campo, enquanto muitos lembraram que nenhum jogador é maior do que o clube.

Houve também comentários de torcedores rivais zoando o Fluminense, enquanto outros apareceram para pedir a contratação de Marcelo.

A saída de Marcelo do Fluminense

foi empurrado por Mano Menezes, que admitiu que O lateral iria entrar aos 44 minutos do segundo tempo do empate em 2 a 2 com o Grêmio, na sexta-feira (1), mas, que admitiu que ouviu algo que não gostou . O treinador mandou o experiente jogador de volta para o banco e chamou John Kennedy.

Diante do mal-estar, houve reuniões na manhã de sábado para tratar do assunto e ficou definida a rescisão de contrato.

Ídolo do Fluminense, Marcelo retornou ao clube no início do ano passado. Ao todo, entrou em campo 68 vezes, fez cinco gols e deu três assistências. Além de um Campeonato Carioca, conquistou dois títulos inéditos: a Libertadores da América e a Recopa Sul-Americana.