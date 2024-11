No retorno ao Fluminense, Marcelo entrou em campo 68 vezes, fez cinco gols e deu três assistências - Marcelo Gonçalves / Fluminense

No retorno ao Fluminense, Marcelo entrou em campo 68 vezes, fez cinco gols e deu três assistênciasMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 03/11/2024 10:39

O periódico francês o 'Journal du Real' afirmou que é "um final complicado de carreira" para o jogador. Já o 'TopMercato' questionou se "a rescisão não significará a aposentadoria do camisa 12 dos gramados".Na espanha, onde atuou por 15 anos, a notícia também repercutiu."O defensor brasileiro teve uma briga com seu técnico Mano Menezes quando ia entrar em campo. Finalmente, está sem equipe", escreveu o 'As'.

Aos 45 minutos do segundo tempo, o técnico Mano Menezes se desentendeu com Marcelo à beira do gramado, empurrou o lateral e desistiu de colocá-lo em campo.O camisa 12 entraria no lugar do meia Lima. Quando Mano passava orientações, ele fez algum comentário que irritou o treinador. Logo em seguida, John Kennedy foi acionado e o defensor retornou para o banco de reservas quando o Fluminense ainda vencia por 2 a 1.Em entrevista coletiva após o confronto, o comandante reforçou que o problema seria resolvido internamente, sem dar detalhes . No sábado (2), Marcelo rescindiu contrato com o clube carioca.