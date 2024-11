Marcelo se desentendeu com o técnico Mano Menezes no empate em 2 a 2 com o Grêmio, na última sexta-feira (1) - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Apesar do respeito que todos têm por Marcelo, havia certo incômodo com a falta de comprometimento e algumas atitudes no dia a dia do CT Carlos Castilho. A forma como ele tratava funcionários de maneira mais ríspida em alguns momentos, é uma. Também reclamava bastante e não estava satisfeito com a reserva e com o pouco tempo jogando.



Ele também não tinha tanta proximidade com o grupo e costumava se relacionar mais com os jovens, dando conselhos. Nos jogos no Maracanã, normalmente era o primeiro a deixar o vestiário após os jogos, sem ter tanta interação com os companheiros.



Tanto que, depois do ocorrido no fim do empate em 2 a 2 com o Grêmio, na sexta-feira (1), Marcelo teve que fazer exame antidoping e o grupo não o esperou para a reunião para discutir o que aconteceu e apoiou a decisão de Mano Menezes.



o empurrou para voltar ao banco e chamou John Kennedy.

O treinador, na coletiva, disse apenas que não gostou do que o lateral disse e, por isso,

Marcelo disse para o treinador "não encostar" nele para "fazer média com a torcida", como informou o site 'Trivela'.